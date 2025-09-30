وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي

أعلن البنك الرقمي السعودي “D360”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف D360 BANK

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الدفاع والاستجابة السيبرانية.

– مساعد مدير مكافحة الرشوة والفساد.

– مدير نمو التسويق.

– مدير أول تدقيق تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

– مدير أول برنامج التنفيذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)