Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا Icon وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي Icon قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية Icon ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل Icon توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين Icon مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 Icon أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي Icon ميزة جديدة في تشات جي بي تي Icon المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا Icon دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الرقمي السعودي “D360”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف D360 BANK

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 5 مدن

#وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

#وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

– مدير أول الدفاع والاستجابة السيبرانية.

– مساعد مدير مكافحة الرشوة والفساد.

– مدير نمو التسويق.

– مدير أول تدقيق تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

– مدير أول برنامج التنفيذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا

حصاد اليوم