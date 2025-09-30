وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في تشات جي بي تي المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
أعلن البنك الرقمي السعودي “D360”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول الدفاع والاستجابة السيبرانية.
– مساعد مدير مكافحة الرشوة والفساد.
– مدير نمو التسويق.
– مدير أول تدقيق تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
– مدير أول برنامج التنفيذ.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)