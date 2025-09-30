وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول قاعدة بيانات الأبحاث.
– إحصائي.
– إحصائي حيوي.
– محلل مبرمج/ التطبيقات.
– منسق الأبحاث (عدد وظيفتين).
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)