Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOV Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا Icon وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي Icon قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي

وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس

– مسؤول قاعدة بيانات الأبحاث.

– إحصائي.

– إحصائي حيوي.

– محلل مبرمج/ التطبيقات.

– منسق الأبحاث (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة NOV
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة NOV

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

حصاد اليوم