وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التدقيق الداخلي.

– مدقق داخلي.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مفتش ميكانيكي وكهربائي.

– مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.

– مهندس سباكة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

