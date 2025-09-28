Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة داون تاون السعودية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف داون تاون

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي قانوني.

– مدير الميزانية والتقارير.

– مدير أول المحاسبة.

– مدير أول الأمن السيبراني.

– مدير أول التطوير.

– مشرف تطوير المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

