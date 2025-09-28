وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بميشيجان الأمريكية وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
أعلنت شركة داون تاون السعودية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي قانوني.
– مدير الميزانية والتقارير.
– مدير أول المحاسبة.
– مدير أول الأمن السيبراني.
– مدير أول التطوير.
– مشرف تطوير المشاريع.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)