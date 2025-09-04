Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من سكاكا، والرس، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت شركة أكوا باور، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء.

– أمين مخزون.

– كيميائي مناوب.

– كيميائي.

– رئيس الإطفاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

