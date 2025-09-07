زلزال يضرب الأرجنتين وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.
– مدير أول عمليات وصيانة المرافق المائية.
– مدير تخطيط العمليات.
– أخصائي الترجمة.
– مساعد تنفيذي.
– أخصائي الخدمات اللوجستية.
– مدير أحداث التنقل.
– مدير مجموعة التسويق.
– أخصائي تجاري.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)