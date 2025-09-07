Icon

زلزال يضرب الأرجنتين Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي Icon رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية Icon موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها  Icon أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد Icon بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة Icon كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض Icon أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى طيران ناس

وظائف شاغرة لدى طيران ناس

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق المائية.

– مدير تخطيط العمليات.

– أخصائي الترجمة.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير أحداث التنقل.

– مدير مجموعة التسويق.

– أخصائي تجاري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم