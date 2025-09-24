Icon

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من حائل، وينبع، والجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مستودع.

– مهندس مراقبة الجودة.

– مهندس عمليات المصنع.

– منسق إداري.

– مهندس بيئة.

– مشرف أول إدارة المستودعات.

– ممثل المبيعات.

– مستشار نظم معلومات الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

