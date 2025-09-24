وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية “أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من حائل، وينبع، والجبيل، والدمام، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق مستودع.
– مهندس مراقبة الجودة.
– مهندس عمليات المصنع.
– منسق إداري.
– مهندس بيئة.
– مشرف أول إدارة المستودعات.
– ممثل المبيعات.
– مستشار نظم معلومات الموارد البشرية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)