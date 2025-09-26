Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الأرضية

وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بشروط.. وظائف شاغرة في تعليم القصيم

بشروط.. وظائف شاغرة في تعليم القصيم

وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك خالد

وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك خالد

– مسؤول عمليات الموارد البشرية (الرياض).

– وكيل خدمة العملاء (الرياض).

– وكيل خدمة العملاء (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم