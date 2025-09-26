وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الأرضية

وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول عمليات الموارد البشرية (الرياض).

– وكيل خدمة العملاء (الرياض).

– وكيل خدمة العملاء (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)