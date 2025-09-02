Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف Icon السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي Icon حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الدواء
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وشقراء، والخبر، وأبها، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى نسما القابضة

وظائف شاغرة لدى نسما القابضة

وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

– مشرف أول الخدمات اللوجستية (الرياض).

– صيدلي (شقراء).

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى (الخبر).

– صيدلي (أبها).

– صيدلي (ينبع).

– أخصائي قانوني (عدد وظيفتين/ الخبر)

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
حصاد اليوم

7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان

حصاد اليوم