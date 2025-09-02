وظائف شاغرة لدى شركة الدواء

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وشقراء، والخبر، وأبها، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول الخدمات اللوجستية (الرياض).

– صيدلي (شقراء).

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى (الخبر).

– صيدلي (أبها).

– صيدلي (ينبع).

– أخصائي قانوني (عدد وظيفتين/ الخبر)

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)