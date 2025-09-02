وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية
أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وشقراء، والخبر، وأبها، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف أول الخدمات اللوجستية (الرياض).
– صيدلي (شقراء).
– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى (الخبر).
– صيدلي (أبها).
– صيدلي (ينبع).
– أخصائي قانوني (عدد وظيفتين/ الخبر)
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)