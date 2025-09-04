Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الشؤون القانونية والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مجدول الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

