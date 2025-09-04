وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى طيران الرياض منصة إحسان: دعم 70 ألف طالب وطالبة بمشروعات تعليمية خيرية الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بجازان “عجيب” تخطف كأس مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل الشؤون القانونية والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مجدول الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)