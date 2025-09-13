وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معماري.

– مهندس تخطيط/ ميكانيكي.

– مهندس تخطيط مشاريع.

– أخصائي إنتاج إعلامي.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية.

– مهندس أول تخطيط المواد.

– مسؤول تحضير المواد.

– ممثل مركز الاتصال.

– مهندس التصميم والتطوير.

– أخصائي تخطيط أعمال الموارد البشرية.

– مهندس أول/ التنسيق الفني.

– مهندس أول الاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)