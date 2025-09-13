تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل مذنب غامض يحير العلماء أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معماري.
– مهندس تخطيط/ ميكانيكي.
– مهندس تخطيط مشاريع.
– أخصائي إنتاج إعلامي.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية.
– مهندس أول تخطيط المواد.
– مسؤول تحضير المواد.
– ممثل مركز الاتصال.
– مهندس التصميم والتطوير.
– أخصائي تخطيط أعمال الموارد البشرية.
– مهندس أول/ التنسيق الفني.
– مهندس أول الاستدامة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)