Icon

تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو Icon المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ Icon ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل Icon مذنب غامض يحير العلماء Icon أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع Icon ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
من هنا يمكنك تسجيل الدخول عبر جدارة على وظائف الخدمة المدنية

من هنا يمكنك تسجيل الدخول عبر جدارة على وظائف الخدمة المدنية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

– مهندس معماري.

– مهندس تخطيط/ ميكانيكي.

– مهندس تخطيط مشاريع.

– أخصائي إنتاج إعلامي.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية.

– مهندس أول تخطيط المواد.

– مسؤول تحضير المواد.

– ممثل مركز الاتصال.

– مهندس التصميم والتطوير.

– أخصائي تخطيط أعمال الموارد البشرية.

– مهندس أول/ التنسيق الفني.

– مهندس أول الاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم