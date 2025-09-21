Icon

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الدمام، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مستشار مبيعات.

– مهندس مشروع مساعد.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مساعد أمين المخزن.

– أخصائي أول إدارة المخاطر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

