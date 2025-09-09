وظائف شاغرة لدى شركة روابي

أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف روابي القابضة

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المشتريات.

– منسق طاقم العمل.

– مشرف فني/ صيانة وعمليات الأسطول.

– مشرف خدمات هندسة العملاء.

– مدير المشروع البحري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)