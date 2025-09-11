Icon

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول العمليات التجارية.

– محلل حماية البيانات الشخصية.

– فني دهان سيارات.

– مراقب مالي.

– مشرف إدارة المخزون.

– مدير عمليات مبيعات قطع الغيار.

– مدير عام إدارة المنتجات الرقمية.

– ممثل الإيجار والاستبدال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

