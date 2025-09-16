Icon

وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول الرقابة المالية (جدة).

– حارس أمن (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

