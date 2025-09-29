Icon

المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
19 وظيفة شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء.. هنا رابط التقديم

19 وظيفة شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء.. هنا رابط التقديم

#عاجل.. هنا أسماء المقبولات على وظائف مكتبة الملك فهد الوطنية

#عاجل.. هنا أسماء المقبولات على وظائف مكتبة الملك فهد الوطنية

– مدير إدارة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة الجودة)، أو ما يعادلها.

– مدير تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة SAP
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة SAP

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم