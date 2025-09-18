وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أنظمة محطات التبريد المركزية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي مياه الشرب والإطفاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)