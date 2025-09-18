Icon

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أنظمة محطات التبريد المركزية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مياه الشرب والإطفاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

