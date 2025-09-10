وظائف شاغرة لدى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، والرياض، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل أول معدات.

– أخصائي مناولة المواد الكهربائية.

– أخصائي إدارة/ التدقيق الداخلي.

– مهندس رئيسي/ العمليات التشغيلية.

– أخصائي رئيسي/ إدارة تسليم التكنولوجيا والابتكار.

– مدير تدقيق تقنية المعلومات.

– أخصائي رئيسي/ التدقيق الداخلي.

– أخصائي مراقبة المخزون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)