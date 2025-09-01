Icon

انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا Icon طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها Icon السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك Icon التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص Icon درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي Icon الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نت وركرس

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل بالرياض وجدة

وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل بالرياض وجدة

وظائف إدارية وتدريبية نسائية في التدريب التقني والمهني

وظائف إدارية وتدريبية نسائية في التدريب التقني والمهني

– مطور أول التكامل.

– أخصائي تطوير البرامج.

– أخصائي عمليات التطبيقات.

– مطور أول تطبيقات.

– مهندس بنية تحتية.

– منسق الاستحواذ على الموقع.

– مدير المشتريات.

– مدير مشروع.

– مدير العقود.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم