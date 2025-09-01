وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال وظائف شاغرة في مجموعة الراشد تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مطور أول التكامل.
– أخصائي تطوير البرامج.
– أخصائي عمليات التطبيقات.
– مطور أول تطبيقات.
– مهندس بنية تحتية.
– منسق الاستحواذ على الموقع.
– مدير المشتريات.
– مدير مشروع.
– مدير العقود.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)