وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نت وركرس

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان جودة الخدمات المصرفية.

– مهندس أول سحابي.

– مهندس إدارة خدمات تقنية المعلومات.

– مهندس بيانات.

– مهندس تطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

