وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة الطائرات.
– منسق أجهزة الإنهاء الدقيق.
– أخصائي فني أول/ الأنظمة العامة والدعم.
– مسؤول خدمة دعم إدارة الأسطول.
– مشرف ورشة الأكسجين.
– أخصائي مكافحة التآكل.
– أخصائي ضمان الجودة.
– مسؤول التمويل.
– مشرف صيانة المحركات.
– مدير ضمان تدريب الطيران.
– مدير السلامة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)