حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيانة الطائرات.

– منسق أجهزة الإنهاء الدقيق.

– أخصائي فني أول/ الأنظمة العامة والدعم.

– مسؤول خدمة دعم إدارة الأسطول.

– مشرف ورشة الأكسجين.

– أخصائي مكافحة التآكل.

– أخصائي ضمان الجودة.

– مسؤول التمويل.

– مشرف صيانة المحركات.

– مدير ضمان تدريب الطيران.

– مدير السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

