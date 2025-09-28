وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التدقيق الداخلي.
– مدير ضمان ما بعد البيع.
– أخصائي أول دعم العمليات/ تقنية المعلومات.
– مدير التقارير المالية.
وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)