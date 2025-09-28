Icon

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التدقيق الداخلي.

– مدير ضمان ما بعد البيع.

– أخصائي أول دعم العمليات/ تقنية المعلومات.

– مدير التقارير المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

