وظائف شاغرة لدى شركة NOV

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة NOV
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المشتريات.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– مراجع أول داخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

