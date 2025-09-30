وظائف شاغرة لدى شركة NOV

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في تشات جي بي تي المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي المشتريات.
– منسق الصحة والسلامة والبيئة.
– مراجع أول داخلي.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)