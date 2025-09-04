Icon

للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض

وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مركز مراقبة العمليات الجوية.

– مدير مناوب/ عمليات الصيانة.

– مهندس صيانة المقصورة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

