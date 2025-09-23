Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول سجلات التدريب الفني.

– مدير تفتيش الجودة.

– مدير الهندسة وسلامة الصيانة.

– مسؤول مركز مراقبة العمليات.

– مدرب طاقم الطائرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 22 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

