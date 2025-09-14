Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم الأمن والأسطول (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الأمن، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني صيانة/ البيئة (المدينة المنورة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

