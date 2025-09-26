Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات.

– محلل النظم والعمليات.

– مساعد متجر.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مدير قسم مختبر الإنتاج.

– مهندس تطبيقات.

– مدير فريق المبيعات.

– مهندس دعم فني.

– مهندس أول مبيعات.

– مساح كميات.

– ممثل مبيعات.

– مخطط الأعمال.

– رئيس عمال الصيانة.

– مدير مبيعات.

– مشرف مناوب/ إدارة المرافق.

– أخصائي أنشطة تنفيذ الطلبات.

– مدير مكتب إدارة الاستراتيجية.

– أخصائي إدارة الوقت.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

