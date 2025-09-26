وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وبريدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مبيعات.
– محلل النظم والعمليات.
– مساعد متجر.
– أخصائي الخدمات اللوجستية.
– مدير مبيعات المنطقة.
– مدير قسم مختبر الإنتاج.
– مهندس تطبيقات.
– مدير فريق المبيعات.
– مهندس دعم فني.
– مهندس أول مبيعات.
– مساح كميات.
– ممثل مبيعات.
– مخطط الأعمال.
– رئيس عمال الصيانة.
– مدير مبيعات.
– مشرف مناوب/ إدارة المرافق.
– أخصائي أنشطة تنفيذ الطلبات.
– مدير مكتب إدارة الاستراتيجية.
– أخصائي إدارة الوقت.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)