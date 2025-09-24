Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية لعامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الدمام، والرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مبيعات المنطقة (الدمام).

– طبيب بيطري (الرياض).

– مشرف أول الطلب المركزي (الدمام).

– موظف مراقبة المخزون (أبها).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

