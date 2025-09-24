وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي

لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية لعامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الدمام، والرياض، وأبها.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول مبيعات المنطقة (الدمام).
– طبيب بيطري (الرياض).
– مشرف أول الطلب المركزي (الدمام).
– موظف مراقبة المخزون (أبها).
– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (الرياض).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)