وظائف شاغرة لدى فروع عيادات النهدي

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع العيادات التابعة لها في كل من المدينة المنورة، والجبيل، والرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب أسنان عام (المدينة المنورة).
– طبيب طوارئ (الجبيل).
– طبيب طوارئ (الرياض).
– ممثل رعاية الضيوف (الرياض).
– أخصائي تقنية الأشعة (الرياض).
– أخصائي تقنية الأشعة (مكة المكرمة).
وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)