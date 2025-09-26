Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير المحاسبين/ المخزون والتصنيع والأصول الثابتة (الدمام).

– كبير المحاسبين/ حسابات المدفوعات (الدمام).

– مقدر المشاريع/ ميكانيكي (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

