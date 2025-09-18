Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول ضمان الجودة.

– مخطط/ مُجدوِل الصيانة.

– محاسب أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

