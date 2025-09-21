Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من رابغ، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).

– مشغل آلات (الدمام).

– فني أجهزة (الخبر).

– مهندس كيميائي (الدمام).

– مفتش السلامة (رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

