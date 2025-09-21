وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من رابغ، والدمام، والخبر.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).
– مشغل آلات (الدمام).
– فني أجهزة (الخبر).
– مهندس كيميائي (الدمام).
– مفتش السلامة (رابغ).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)