وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي هندسة وضمان الأمن السيبراني.

– أخصائي الأمن سيبراني/ الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي مراقبة الأمن السيبراني.

– مساعد مدير إدارة الفعاليات.

– مدير أول إدارة المشاريع.

– مدير مركز تميز الخدمات المشتركة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

