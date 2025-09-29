المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي هندسة وضمان الأمن السيبراني.
– أخصائي الأمن سيبراني/ الحوكمة والمخاطر والامتثال.
– أخصائي مراقبة الأمن السيبراني.
– مساعد مدير إدارة الفعاليات.
– مدير أول إدارة المشاريع.
– مدير مركز تميز الخدمات المشتركة.
وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025م.
