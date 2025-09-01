وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية
أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب المجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني كهرباء وأجهزة.
– مشرف المشتريات والصيانة والإصلاح.
– فني ميكانيكي.
– فني معالجة المياه والوقود.
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.
