وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب المجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف صافولا

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء وأجهزة.

– مشرف المشتريات والصيانة والإصلاح.

– فني ميكانيكي.

– فني معالجة المياه والوقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)