Icon

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية Icon مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا  Icon سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب

وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب

– أخصائي تقنية معلومات.

– أخصائي مكافحة العدوى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم