وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تقنية معلومات.
– أخصائي مكافحة العدوى.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)