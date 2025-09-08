وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقنية معلومات.

– أخصائي مكافحة العدوى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)