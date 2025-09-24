Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المكاتب والمعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف لاند مارك

وأبرزت مجموعة لاند مارك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي أول/ سلسلة التوريد.

– مدير المجموعة.

– تنفيذي نظم المعلومات الإدارية.

– مسؤول المشتريات.

– مدرب إقليمي.

– أخصائي/ شريك أعمال التمويل.

– مدير تطوير الأعمال.

– مدير المنطقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة لاند مارك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

