وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك

طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المكاتب والمعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة لاند مارك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي أول/ سلسلة التوريد.
– مدير المجموعة.
– تنفيذي نظم المعلومات الإدارية.
– مسؤول المشتريات.
– مدرب إقليمي.
– أخصائي/ شريك أعمال التمويل.
– مدير تطوير الأعمال.
– مدير المنطقة.
وأوضحت مجموعة لاند مارك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)