حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مختبرات البرج

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مختبرات البرج
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز الشركة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول طب الأسرة.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي الأشعة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

