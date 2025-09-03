Icon

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي Icon عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان Icon مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية Icon انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل Icon تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية Icon الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي Icon حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة Icon 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
هنا التفاصيل.. وظائف إدارية شاغرة بشركة زين في الرياض

هنا التفاصيل.. وظائف إدارية شاغرة بشركة زين في الرياض

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

وظائف شاغرة في شركة التصنيع

– فني ميكانيكي ميداني/ المعدات.

– منسق أول خدمات المكتب.

– مهندس معدات دوارة.

– أخصائي مشروع تقنية المعلومات والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة أتمال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أتمال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي

حصاد اليوم