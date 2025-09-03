وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير دعم أعمال الأنظمة المالية.
– رئيس فريق تسليم المشاريع.
– رئيس فريق علاقات الموردين.
– مدير المشاريع.
وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)