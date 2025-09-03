Icon

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي Icon عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان Icon مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية Icon انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل Icon تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية Icon الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي Icon حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة Icon 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

– مدير دعم أعمال الأنظمة المالية.

– رئيس فريق تسليم المشاريع.

– رئيس فريق علاقات الموردين.

– مدير المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا

حصاد اليوم
15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة Aramex

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم