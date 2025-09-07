ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي رئيسي الإشراف على العمليات.
– مدير المحفظة.
– أخصائي أول التخطيط والمتابعة.
– أخصائي رئيسي إدارة الإصدارات.
– مشرف مكافحة الحرائق.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)