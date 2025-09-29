المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول ممكنات تنظيمية.
– أخصائي دعم أعمال.
– كبير أخصائيين الحلول المالية.
– أخصائي تطوير مواهب.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)