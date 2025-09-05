Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

#وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف جديدة شاغرة لدى تخصصي الدمام

وظائف جديدة شاغرة لدى تخصصي الدمام

– خبير الإدارة الفنية للمنشآت.

– مستشار.

– مهندس خبير البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية.

– خبير البتروكيماويات الأساسية.

– مهندس خبير البتروكيماويات الأساسية.

– كبير مهندسين الدراسات الفنية والتنظيم.

– مهندس خبير الدراسات الفنية والتنظيم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم