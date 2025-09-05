وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير الإدارة الفنية للمنشآت.
– مستشار.
– مهندس خبير البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية.
– خبير البتروكيماويات الأساسية.
– مهندس خبير البتروكيماويات الأساسية.
– كبير مهندسين الدراسات الفنية والتنظيم.
– مهندس خبير الدراسات الفنية والتنظيم.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)