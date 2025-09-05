وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الإدارة الفنية للمنشآت.

– مستشار.

– مهندس خبير البتروكيماويات الوسيطة والتحويلية.

– خبير البتروكيماويات الأساسية.

– مهندس خبير البتروكيماويات الأساسية.

– كبير مهندسين الدراسات الفنية والتنظيم.

– مهندس خبير الدراسات الفنية والتنظيم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)