وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الصحة العامة.
– أخصائي أول المحاسبة.
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– أخصائي السمعيات.
– ممرض/ــة رعاية القلب.
– مدير الحالة.
– طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
– أخصائي العلاج الطبيعي.
– محلل الأعمال.
– مستشار أول التعاقد.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)