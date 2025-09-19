Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الصحة العامة.

– أخصائي أول المحاسبة.

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– أخصائي السمعيات.

– ممرض/ــة رعاية القلب.

– مدير الحالة.

– طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

– أخصائي العلاج الطبيعي.

– محلل الأعمال.

– مستشار أول التعاقد.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

