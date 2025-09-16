Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأداء والنتائج المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

