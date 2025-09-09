Icon

وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول صيانة المعدات.

– محاسب التكاليف وإدارة المخزون.

– فني كهرباء.

– مخطط الإنتاج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

