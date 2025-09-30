وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية ترامب: أمريكا تشهد حربًا من الداخل توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 أداة جديدة لتحسين علاج الصرع بالذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في تشات جي بي تي المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أول كهرباء مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف هندسة الصيانة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)