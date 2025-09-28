Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أنشطة الصيانة.

– مهندس رئيسي/ العمليات التشغيلية.

– مدير هندسة العمليات.

– مهندس رئيسي/ عمليات الفوسفات.

– مهندس رئيسي/ رأس المال والمشاريع.

– مهندس رئيسي/ تنفيذ مشاريع.

– أخصائي أول الصيانة الميكانيكية.

– أخصائي أول التأمين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

