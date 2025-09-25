Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٦ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مستشار العقود/ الصيانة.

– مخطط الصيانة.

– محلل الموارد البشرية/ التعويضات والمزايا.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

