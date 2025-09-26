Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة (الخبر).

– مسؤول الاتصالات (الرياض).

– مشرف الخدمة الفنية (الرياض).

– مصمم جرافيك (الرياض).

– محاسب أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

