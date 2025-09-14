Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع  Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية Icon التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية Icon حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء Icon زلزال يهز إندونيسيا Icon السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20” Icon كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام Icon طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون في 5 مدن

#وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في الخبر

وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في الخبر

– مهندس أول مشتريات/ مدني.

– مهندس ميكانيكي/ مساح كميات.

– مدير المقاولات/ الميكانيكية.

– مشغل المعدات.

– مهندس تخطيط.

– مهندس أول مقاولات/ كهرباء.

– منسق عقود المقاولات.

– مهندس أول مقاولات/ ميكانيكي.

– منسق رئيسي عقود المقاولات.

– سكرتير تنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV
حصاد اليوم

وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف

حصاد اليوم