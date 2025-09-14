وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما

أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول مشتريات/ مدني.

– مهندس ميكانيكي/ مساح كميات.

– مدير المقاولات/ الميكانيكية.

– مشغل المعدات.

– مهندس تخطيط.

– مهندس أول مقاولات/ كهرباء.

– منسق عقود المقاولات.

– مهندس أول مقاولات/ ميكانيكي.

– منسق رئيسي عقود المقاولات.

– سكرتير تنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)